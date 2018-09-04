ГМК «Удокан» начали строить в Забайкалье

Строительство горно-металлургического комбината «Удокан» началось в Забайкальском крае. На нулевой отметке установлен памятный камень, а в его основание заложена специальная капсула с посланием будущим поколениям.

С сегодняшнего дня Байкальская горная компания начинает готовить строительную площадку и инфраструктуру будущего комбината, сообщает Сибирское агентство новостей со ссылкой на краевое правительство.

Как сказал гендиректор предприятия Юрий Рябов, в ближайшее время должно завершиться создание управления капитального строительства и дорожно-строительной инфраструктуры. Вся необходимая для этого проектная документация отправлена на госэкспертизу.

Месторождение в Каларском районе Забайкалья считается крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире неразработанным месторождением меди. Сначала за год комбинат рассчитывает производить 12 млн т руды, а потом увеличить этот показатель до 48 млн т. Первая очередь комбината должна быть введена в эксплуатацию в 2022 году.