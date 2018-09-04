Сельские дороги отремонтируют в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал поручение отремонтировать сельские дороги до наступления осенне-зимнего сезона. По словам главы региона, к некоторым населенным пунктам не могут проехать скорая помощь и пожарные.

Тема сельских дорог была поднята на заседании областного правительства. По словам Любимова, стали поступать жалобы от местных жителей о плохом состоянии дорог, ведущих к малым населенным пунктам. В некоторые села не могут проехать машины скорой помощи и пожарной службы. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Глава региона поручил завершить дорожные работы до конца октября. Кроме того, власти Рязанской области запретят использование муниципальных дорог большегрузными автомобилями. В правительстве считают, что некоторые компании перевозят лесоматериалы по сельским дорогам, что приводит к порче проезжей части.