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Школу театрального блогера откроют в Пскове

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В Пскове может появиться школа театрального блогера и театральный клуб. Идея принадлежит директору Псковского драмтеатра Людмиле Цишковской.

Как она рассказала журналистам, школа должна заработать уже осенью. В нее cможет попасть любой, кто хочет научиться разбирать спектакли, писать о них и вести блог. С лекциями будут выступать известные театральные критики.

Что касается театрального клуба, то его планируется разместить на площадке буфета драмтеатра, которая до сих пор плохо использовалась. Там будут проходить встречи зрителей с актерами, режиссерами, обсуждения спектаклей и дискуссии, передает Псковская лента новостей.

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