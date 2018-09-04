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Временную мечеть хотят снести в Екатеринбурге

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В министерстве госимущества Свердловской области обсудят дальнейшую судьбу временной мечети возле цирка в Екатеринбурге. Судебные приставы получили решение о сносе здания.

В Екатеринбурге будут строить новую мечеть Нур-Усман, под нее выделено территория площадью 10 га на улице Строителей. Уже готов эскизный проект будущего здания, его 6 сентября будут обсуждать в министерстве госимущества Свердловской области. Тогда же планируется поднять вопрос о временном здании мечети, которое сейчас располагается возле цирка. Решение о сносе здания уже получили судебные приставы. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Попытка сноса здания уже была предпринята 13 августа, но приставы выписали акт о том, что решение суда не выполнено. У верующих остаются разногласия с теми, кто претендует на площадку. Как пояснил полпред муфтия шейха Равиля Гайнутдинова в УрФО Артур Мухутдинов, верующие рассчитывают добиться отсрочки по сносу временной мечети.

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