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В КЧР возбудили уголовное дело о пытках током задержанного полицейскими

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Следственный комитет России (СК) сообщил о возбуждении уголовного дела о пытках задержанного полицейскими. В совершении преступления подозревается замначальника отдела центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустам Жилетежев.

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«От 38-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики поступило заявление о пытках, в том числе электрическим током, примененных к нему сотрудниками полиции, среди которых был и Рустам Жилетежев», — приводит сообщение СК ТАСС.

На теле потерпевшего медики нашли не только кровоподтеки, но и следы контакта с проводником электрического тока.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления, в том числе всех возможных причастных к нему.

В августе СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейским во время задержания мужчины около московского аэропорта Домодедово.

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