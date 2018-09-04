Биофабрику под Орлом закрыли из-за угрозы сибирской язвы

Суд Орла приостановил деятельность ФКП «Орловская биофабрика» на 40 суток. Причина – нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора и утилизации биологических отходов.

Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, нарушения выявили во время внеплановой проверки. Так, на территории, прилегающей к виварию, где делали прививки вакциной от сибирской язвы и заражение штаммом этой болезни контрольных животных, нашли труп морской свинки.

Кроме того, биотермическая яма, куда сбрасывали трупы животных после автоклавирования, не была огорожена глухим забором, стены ее были не герметичны, траншеи не вырыты.

В отношении биофабрики возбуждено дело об административном правонарушении. В Россельхознадзоре считают, что действия администрации фабрики создают реальную угрозу возникновения и распространения сибирской язвы.

Федеральное казенное предприятие «Орловская биофабрика» считается одним из основных производителей ветеринарных препаратов для лечения, профилактики и диагностики сибирской язвы у животных.