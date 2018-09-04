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Против замначальника отдела центра «Э» на Кавказе возбудили дело о пытках

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Резиновая дубинка и наручники на столе
Фото: пресс-служба СК по КЧР
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Уголовное дело о пытках током возбудили против замначальника отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустама Жилетежева.

Как сообщает пресс-служба управления СК России по Карачаево-Черкесии, от 38-летнего жителя республики поступило заявление о пытках, в том числе электрическим током, которые к нему применили сотрудники полиции. По его словам, среди них был Жилетежев.

Отмечается, что медики выявили на теле потерпевшего кровоподтеки и следы контакта с проводником электрического тока.

По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и всех возможных причастных.

В июле в СМИ появилась информация о пытках в ярославской колонии. Юристы фонда «Общественный вердикт» предоставили прессе 10-минутную запись, на кадрах которой видно, что люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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