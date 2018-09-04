ГИБДД Пскова заявила о снижении аварийности на городских трассах

На 30% в августе 2018 года снизилась аварийность на дорогах Пскова. Об этом сообщил начальник ГИБДД по городу Владимир Папорт. Он считает ситуацию стабильной.

Главный автоинспектор Пскова отметил, что такого результата ГАИ удалось достичь благодаря совместной работе с городской администрацией.

По словам Папорта, с начала года к административной ответственности привлечено около 15,5 тыс. участников дорожного движения, наказаны 790 пешеходов, задержаны 292 пьяных водителя.

«Работа ведется во всех направлениях», — цитирует начальника ГАИ Псковское агентство информации.

Ранее Папорт заявлял о снижении почти на треть количества ДТП в Пскове, в которых пострадали дети.