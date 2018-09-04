Большегрузам запретят ездить по сельским дорогам в Рязанской области

Власти Рязанской области запретят использование муниципальных дорог большегрузными автомобилями. Глава региона Николай Любимов распорядился разработать комплекс соответствующих мер.

Как сообщает РИА «7 новостей», в пресс-службе правительства подобный запрет объясняют тем, что некоторые компании-изготовители перевозят лес по сельским дорогам. Превышение разрешенных весовых параметров приводит к порче дорог.

Власти предлагают включать в договоры с арендаторами положения об организации объездных путей и следить за их соблюдением. Кроме того, передвижной весовой контроль должен быть усилен.

Как сказал губернатор, разработав комплексные меры по защите сельских дорог, удастся сэкономить бюджетные средства и сохранить трассы в нормальном состоянии.

Решением проблемы поручено заняться специальной рабочей группе, которую возглавит министр транспорта и автомобильных дорог области Андрей Савичев.

В конце августа сообщалось о том, что к концу 2019 года на федеральных трассах появятся 100 автоматических пунктов весового контроля. Они будут определять массу автомобилей на ходу.