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Штормовое предупреждение объявили в Башкирии из-за заморозков

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В Башкортостане ожидается резкое похолодание. В связи с изменением погоды МЧС распространило штормовое предупреждение.

По данным ведомства, с 5 по 7 сентября в ночные и утренние часы ожидаются заморозки. Температура воздуха и поверхности почвы будет опускаться до -2 градусов. Кроме того, на автомобильных дорогах возможно образование тумана, который снизит видимость до 200–500 м. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

В связи с похолоданием возрастает риск гибели сельскохозяйственных посевов. Жителям республики рекомендовано принять меры и обезопасить посадки.

Ранее сообщалось, что в Липецкой и Курской области установилась аномальная жара. Температура воздуха на 7 градусов выше климатической нормы начала сентября.

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