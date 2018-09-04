Российские власти заподозрили Google во вмешательстве в выборы

Генпрокуратура России направила корпорации Google предостережение о недопустимости вмешательства в выборы. В противном случае IT-гиганту могут грозить санкции.

Как рассказал замглавы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ГП РФ Алексей Жафяров, о вероятных нарушениях закона со стороны компании сообщил Роскомнадзор. В связи с этим к корпорации обратились Генпрокуратура и российский Центризбирком. ЦИК обвинила Google в распространении призывов к участию в несогласованных митингах, уточняет «Газета.ру».

В Роскомнадзоре отметили, что принадлежащий Google сервис YouTube в день выборов выступает «как связующее звено в пропаганде антиобщественного поведения».

По данным НСН, Google ни на одно из писем не ответил. В РКН подчеркнули, что отсутствие «должной реакции» со стороны корпорации станет «прямым вмешательством во внутренние дела РФ».

В конце августа президент США Дональд Трамп обвинил поисковик в выдаче преимущественно «плохих» новостей о нем. По его мнению, в выдачу поисковика попадают новости «лживого CNN», в то же время «честные республиканские и консервативные медиа» Google не пропускает.