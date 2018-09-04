Жители Тамбова сообщили о мощном хлопке

В Тамбове местные жители сообщают о громком хлопке. Его источник устанавливает МЧС.

Информация о хлопке появилась в социальных сетях. Жители Тамбова сообщают, что звук был слышен в микрорайоне Летка, на Моршанском шоссе, на улице Магистральной, на Комсомольской площади, в поселке Строитель. Очевидцы утверждают, что из-за хлопка в автомобилях сработали сигнализации, а в квартирах задрожали стекла, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В МЧС уточнили, что оповещены о хлопке. Его источник устанавливается.

Ранее сообщалось о хлопке в здании утилизации мин на территории оборонного завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области.