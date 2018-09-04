День памяти Тургенева отметили в Орле

В Орле прошли торжественные мероприятия, приуроченные к Дню памяти Ивана Тургенева. Они открыли Тургеневскую осень, цикл мероприятий в честь знаменитого писателя, которые начинаются в день его памяти 3 сентября.

Как сообщает InfoOrel.ru, с утра в храме Михаила Архангела отслужили панихиду. Представители городского Тургеневского общества организовали посещение памятных мест, связанных с именем писателя. В 14:00, время, когда Тургенева не стало, началась церемония возложения цветов к его памятнику.

Накануне культурной общественности был представлен почтовый штемпель с переводной датой, посвященный 200-летию со дня рождения Тургенева. Оно будет отмечаться 9 ноября 2018 года. На нем изображены открытая книга, гусиное перо и автограф писателя.

Спецгашение филателистической продукции новым штемпелем прошло в музее им. Тургенева. Он будет действовать до конца года в центральном почтовом отделении Орла. Там любой желающий сможет поставить на свою корреспонденцию вместо обычного календарного оттиска специальный художественный штемпель.