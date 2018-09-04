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Соцсети высмеяли Порошенко за полет обычным рейсом

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Президент Украины Петро Порошенко
Фото: Global Look Press/ZUMA/Pablo Garrigos Cucarella
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Фотография президента Украины Петра Порошенко, который летел в рейсовом самолете авиакомпании British Airways из Лондона в Киев, вызвала бурное обсуждение в Сети.

Снимок был опубликован 2 сентября пользователем Facebook Екатериной Конориз. Девушка предположила, что Порошенко возвращался из США, куда был приглашен на церемонию прощания с американским сенатором Джоном Маккейном.

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За двое суток пост набрал более тысячи репостов и сотни комментариев. В основном пользователи соцсети сошлись во мнении, что Порошенко играет на публику перед выборами. 

«На что только не пойдешь перед выборами, чтобы рейтинг рос. Скоро мы увидим Гройсмана в метро и Ляшко в трамвае», — предрек Паша Полищук. 

«Выборы скоро, че ты раньше так не летал», — спросил Владислав Михайленко. 

«Очередной PR, случайно якобы заметили в самолете Порошенко», — отметил Oleg Krinochkin. 

«Надел овечью шкуру для народа перед выборами», — написала Алина Мельник. 

«Молодец, пусть привыкает. В тюрьме тоже придется делить с народными массами помещения общего пользования», — предположила Тиша Навкруги.

«Да это просто фотка, сомневаюсь, что он летел с народом, они бы его порвали там», — отмечает Екатерина Лопарева. 

«Смотришь на лица пассажиров и понимаешь: точно охрана, все до одного», —  заметил Zyma Vasyl.

Президентские выборы состоятся на Украине в марте 2019 года. Сам Порошенко еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры. Согласно недавнему соцопросу группы «Рейтинг», проводимую им политику поддерживают лишь 2%, тогда как 80% граждан негативно относятся к деятельности украинского лидера.

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