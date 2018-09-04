Около 60 человек эвакуировали в Ангарске из-за пьяного водителя

Массовая эвакуация прошла в Ангарске из-за пьяного водителя, который врезался в газовую трубу дома и спровоцировал утечку газа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел в понедельник, 3 сентября, около одного из домов в 177-м квартале Ангарска. Автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 49-летнего мужчины врезался в дом и повредил газовую трубу, в следствие чего газ стал выходить наружу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Прибывшие сотрудники МЧС произвели эвакуацию жильцов дома и людей, которые находились на прилегающей к зданию территории. В общей сложности было эвакуировано около 60 человек. Утечку удалось ликвидировать спустя час. Пострадавших нет.

Водителя иномарки привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Результаты проведенного медицинского освидетельствования показали, что в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.