Стартовала подписка на газету «Известия» на первое полугодие 2019 года

На специальном сайте «Почты России» (podpiska.pochta.ru) появилась возможность оформить подписку на газету «Известия» на первое полугодие 2019 года.

С 1 сентября на этом сайте можно также подписаться и на другие периодические печатные издания на первые шесть месяцев следующего года. Клиенты «Почты России» могут оформить подписку по собственному каталогу госкомпании, в который включены 3700 различных газет и журналов, или по подписным каталогам других агентств.

В госкомпании отметили, что в 2018 году выделили 1,5 млрд рублей на поддержку института подписки.

«В рамках подписной кампании «Почта России» традиционно проведет декаду подписки, в ходе которой будут предоставлены дополнительные скидки на наиболее востребованные у россиян издания», — рассказала заместитель гендиректора «Почты России» по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Почтовый оператор предоставит скидки на доставку в период всей подписной кампании. Скидка 25% будет доступна подписчикам более 2500 изданий, входящих в список экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи. Скидкой 20% смогут воспользоваться подписчики изданий из каталогов альтернативных коммерческих подписных агентств.

Подписные индексы на газету «Известия»: в Москве и Санкт-Петербурге — П2131 и 50050, в других регионах: П5486, 13133.

Газета «Известия» входит в состав мультимедийного информационного центра «Известия». Издание является важнейшим источником деловых и политических новостей с 1917 года и неизменно возглавляет рейтинг цитируемости среди федеральных газет.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В его состав входит производственный комплекс, созданный на базе новостных служб телеканалов «РЕН ТВ», «5 канал», «78», а также интернет-портал IZ.RU, телеканал IZ.RU и газета «Известия».

«Известия» являются производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды. Общая аудитория новостных онлайн-ресурсов МИЦ «Известия» составляет 40 млн человек.