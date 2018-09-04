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Житель Оренбуржья пострадал при случайном выстреле карабина

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В Оренбургской области полиция начала проверку по факту огнестрельного ранения местного жителя. Мужчина пострадал при случайном выстреле «Сайги».

По данным правоохранительных органов, пострадавший ехал в автомобиле «УАЗ» по полю в Матвеевском районе. В транспортном средстве находился карабин «Сайга». Оружие самопроизвольно выстрелило, в результате мужчина получил ранение поясницы.

41-летний пострадавший был доставлен в больницу, сообщает РИА «Оренбуржье». По факту самопроизвольного выстрела правоохранительные органы начали проверку. По ее результатам будет приниматься вопрос о привлечении пострадавшего к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина погиб в результате несчастного случая на охоте. Его подстрелил друг, он уже написал явку с повинной.

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