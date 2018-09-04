Ученые изучат состав сплавов монет из крымских кладов

Масштабное исследование состава сплавов монет из музеев Крыма начинают специалисты Крымского федерального университета им. Вернадского. Проект получил грант Российского научного фонда.

Как сообщила руководитель исследования, доктор исторических наук Татьяна Смекалова, цель ученых — проследить путь перехода от монет полной стоимости к условным знакам и понять, по каким социально-политическим и экономическим причинам это произошло.

По словам Смекаловой, если типы и веса монет изучаются с незапамятных времен, то состав сплава начали анализировать сравнительно недавно. Между тем, такие исследования помогают проследить, как менялась стоимость денег на разных этапах истории, выявить кризисные периоды, найти торговые и политические связи в античном мире.

ИА «Крыминформ» уточняет, что проект получил поддержку в размере 18 млн рублей. Работа будет вестись на протяжении трех лет, ученым КФУ помогут сотрудники крымских музеев. Сейчас изучается клад из собрания Керченского историко-архитектурного музея.

Авторы проекта уверены, что им удастся получить целостную картину развития монетного дела и денежного обращения в таких античных государствах Таврики, как Боспор, Херсонес и Керкинитида.

В конце августа сообщалось, что во время раскопок городища Мирмекий в Керчи удалось обнаружить мраморную статую, предварительно относящуюся к эпохе эллинизма. Она в форме мужского торса в одежде.