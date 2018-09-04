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Порошенко предложил Австрии шефство над одним населенным пунктом Донбасса

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Фото: president.gov.ua
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Киев обратился к руководству Австрии с предложением взять шефство над одним из населенных пунктов в Донбассе. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил по итогам переговоров с канцлером республики Себастьяном Курцем.

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«Мы направили предложения о возможном «шефстве» Австрии над одним из населенных пунктов (в Донбассе. — Ред.), и сегодня мы тщательно прорабатываем эти позиции», — цитирует украинского лидера агентство УНН.

Кроме того, Порошенко передал через Курца приглашение президенту Австрии Александру Ван дер Беллену посетить Украину и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества двух стран.

4 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что перед вступлением республики в НАТО будет обсуждаться вопрос о размещении на территории страны военной базы альянса. Накануне, 3 сентября, Порошенко подал на рассмотрение Верховной рады законопроект о внесении изменений в конституцию.

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