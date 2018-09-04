В Ярославле вновь пытались снести историческое здание

Жители Ярославля смогли остановить снос исторического здания «Дома Вахрамеевых». Они обратились за помощью к муниципальному депутату Дмитрию Петровскому, который в июле уже занимался этой проблемой.

Как рассказал ИА «ЯРНОВОСТИ» сам депутат, он выехал на место происшествия сразу же, как только получил сигнал от горожан. Там Петровский увидел двух рабочих, орудующих кувалдой.

Прервать процесс удалось полицейским, они составили протокол происшествия и зафиксировали ущерб, нанесенный зданию. Рабочих задержали за противоправные действия по неправомерному сносу.

Далее с собственником дома будут разбираться правоохранительные органы. Агентство сообщает, что городская прокуратура в августе 2018 года уже выносила предписание о запрете сноса исторического здания.

«Дом Вахрамеевых» был построен в 1910 году. Считается, что в нем проходил процесс формирования 241-й Ярославской стрелковой дивизии.

В конце августа сообщалось о том, что Минстрой намерен упростить процедуру признания домов аварийными.