Новый социально-культурный центр открылся в Хабаровском крае

В селе Осиновая Речка Хабаровского района открылся новый социально-культурный центр. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

Здание нового социально-культурного центра было построено за один год в рамках краевой программы «Культура Хабаровского края». Общая площадь здания составила 650 кв. м. На реализацию проекта было направлено более 42 млн рублей.

Предполагается, что новый центр станет главным местом проведения всех культурно-массовых мероприятий в селе. Заниматься в нем смогут школьники и местные творческие коллективы. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Губернатор поздравил сельчан с долгожданным открытием центра и передал для учреждения комплекс звукового оборудования, которое позволит проводить масштабные концерты.