Прямой эфир

Новый социально-культурный центр открылся в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Осиновая Речка Хабаровского района открылся новый социально-культурный центр. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

Здание нового социально-культурного центра было построено за один год в рамках краевой программы «Культура Хабаровского края». Общая площадь здания составила 650 кв. м. На реализацию проекта было направлено более 42 млн рублей.

Предполагается, что новый центр станет главным местом проведения всех культурно-массовых мероприятий в селе. Заниматься в нем смогут школьники и местные творческие коллективы. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Губернатор поздравил сельчан с долгожданным открытием центра и передал для учреждения комплекс звукового оборудования, которое позволит проводить масштабные концерты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аллея инженеров появится в Комсомольске-на-Амуре
Детская и взрослая площадки появились в Амурском районе благодаря ТОС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017