Три человека погибли на охоте в Алтайском крае

Три человека погибли в результате несчастных случаев во время открытия сезона летне-осенней охоты в Алтайском крае. Один из охотников был ранен из-за неосторожного обращения с оружием.

Статистику начала сезона охоты приводит региональное минприроды. По данным ведомства, двое мужчин утонули, а один погиб, получив смертельное ранение. 45-летний житель Новосибирска был ранен его товарищем, тот уже написал явку с повинной, назвав произошедшее трагической случайностью. Об этом сообщает altapress.ru.

В минприроды связывают несчастные случаи с неопытностью начинающих охотников.

В Алтайский край на охоту приезжают жители Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также Красноярского края. Разрешений на отстрел животных и птиц выдано на 10–15% больше, чем в 2017 году.