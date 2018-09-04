Четверо грабителей с электрошокером напали на кубанскую семью в их доме

В один из домов Павловского района Краснодарского края ворвались четверо мужчин с электрошокером и похитили более 380 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В правоохранительные органы с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что рано утром в его дом ворвались четверо мужчин и напали на него и его супругу. Угрожая предметом, похожим на электрошокер, неизвестные потребовали отдать все имеющиеся деньги. Испугавшись за свою жизнь и жизнь жены, хозяин дома отдал грабителям более 380 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и задержан один подозреваемый. 36-летний житель ближнего зарубежья был доставлен в отдел полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Преступникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Расследование уголовного дела продолжается.