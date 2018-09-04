Житель Астрахани возил пассажиров к пляжу в лодке с течью

Житель Астрахани перевозил пассажиров на поврежденной лодке и без жилетов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, астраханец перевозил горожан с левого берега Волги на правый к городскому пляжу за деньги. При этом мужчина не обеспечивал пассажиров спасательными жилетами, набирал людей с перегрузом, а на лодке присутствовал всего один спасательный круг. В темное время суток лодка двигалась без сигнальных фонарей. Зачастую среди пассажиров были дети.

Факт перевозки с нарушениями был выявлен во время оперативного рейда. Сотрудники правоохранительных органов изъяли лодку, при проверке на ней обнаружились повреждения, приводящие к течи. Об этом пишет «Астрахань-24».

Материалы проверки переданы в Южное следственное управление на транспорте.