Прямой эфир

Житель Астрахани возил пассажиров к пляжу в лодке с течью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Астрахани перевозил пассажиров на поврежденной лодке и без жилетов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, астраханец перевозил горожан с левого берега Волги на правый к городскому пляжу за деньги. При этом мужчина не обеспечивал пассажиров спасательными жилетами, набирал людей с перегрузом, а на лодке присутствовал всего один спасательный круг. В темное время суток лодка двигалась без сигнальных фонарей. Зачастую среди пассажиров были дети.

Факт перевозки с нарушениями был выявлен во время оперативного рейда. Сотрудники правоохранительных органов изъяли лодку, при проверке на ней обнаружились повреждения, приводящие к течи. Об этом пишет «Астрахань-24».

Материалы проверки переданы в Южное следственное управление на транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выпавший из лодки рыбак утонул в Татарстане
Житель Новгородской области погиб при опрокидывании лодки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017