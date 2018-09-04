Воду с улиц Красноярска откачивали всю ночь после дождя

В Красноярске после проливных дождей дорожно-коммунальные службы всю ночь откачивали воду с городских улиц. Работы продолжились и днем. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Еще до начала дождя спецтехника была направлена на участки с наиболее высоким риском скопления воды. Всю ночь коммунальные службы города откачивали воду с Грунтовой, Железнодорожников, Лебедовой, Цементников, Авиаторов, Вокзальной и многих других улиц.

В общей сложности за ночную смену удалось откачать порядка 7,5 тыс. кубометров воды. На работы выезжали 14 откачивающих машин и четыре мотопомпы. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В дневную смену на откачку воды вышли пять мотопомп и 16 илососов. Также для устранения последствий дождя техника выезжала по заявкам, поступившим в службу 005.