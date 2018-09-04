Полицейский спас пенсионера во время пожара в Арзамасе

В Арзамасе Нижегородской области сотрудник полиции спас из горящего дома пожилого человека. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Оперативный дежурный части ОМВД по Арзамасу подполковник полиции Александр Пасякин заметил пожар случайно, проезжая мимо. Оббегая здание, он увидел пожилого человека, который не мог выбраться наружу из-за плохого самочувствия. Пасякин спас пенсионера.

Сам он ничего героического в своем поступке не видит. Он уверен, что так бы поступил любой сотрудник правоохранительных органов, передает ИА «НьюсНН».

В конце июля в Петербурге полицейский спас ребенка от стаи бродячих собак. Сам он при этом получил травмы. Одна собака вцепилась в руку мужчине, вторая укусила его за лицо.