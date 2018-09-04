Лоза отреагировал на новую песню Земфиры

Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал порталу iz.ru новую песню Земфиры, которую она выпустила 4 сентября — впервые за пять лет.

Композиция написана на отрывки из двух стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам». Песня получила название «Джозеф».

Над записью работал российский электронный музыкант Роман Литвинов (Mujuice), а обложку к синглу оформили режиссер Рената Литвинова и дизайнер Гоша Рубчинский. Впервые песня была исполнена на закрытом новогоднем концерте, где присутствовали друзья Земфиры и близкие. В августе певица выступила с ней на фестивале «Пикник «Афиши».

«Выпустила, ну и слава богу, ну молодец», — сказал Лоза. Он добавил, что Земфиру не слушает, поскольку это «не его».

В августе певица сообщила, что планирует записать новый музыкальный альбом. Она также призналась, что концертные выступления ее больше не привлекают.