В Омской области 35 человек заразились клещевыми инфекциями

Роспотребнадзор сообщает об увеличении случаев заболевания клещевыми инфекциями. Зарегистрировано 35 случаев клещевого энцефалита, боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.

Об увеличении числа заразившихся сообщает Роспотребнадзор. По данным специалистов, зарегистрировано 35 случаев заболевания, в то время как по итогам прошлой недели пациентов было 28. 18 человек заболели клещевым энцефалитом, у 11 человек выявлен клещевой боррелиоз, еще у шести пациентов диагностировали гранулоцитарный анаплазмоз. Об этом пишет РИА «Омск-информ».

По данным Роспотребнадзора, удельный вес зараженных вирусами клещей в 2018 году вырос. Среди 3,7 тыс. экземпляров, сданных в лабораторию, 2,7% заражены вирусом клещевого энцефалита, 8,2% — боррелиями.

Перед осенью территории городских лесов обработали от клещей. Площадь составила 50 га.