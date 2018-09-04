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Песков рассказал о предстоящих визитах Путина

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин готовится к визиту в Белоруссию 11 октября. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Относительно визита Путина в Сербию определенности пока нет, отметил Песков.

Насчет поездки во Францию 11 ноября также пока нет ясности. «Мы сообщим», — сказал кремлевский спикер.

Президент Сербии Александр Вучич в июне заявил, что надеется на приезд Путина в Белград до конца года. Он напомнил, что советские солдаты сыграли большую роль в установлении независимости Сербии и победе над нацизмом.

11 ноября в Париже состоится парад по случаю окончания Первой мировой войны. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Путина на торжества, в августе Песков рассказывал, что глава государства рассматривает возможность рабочей поездки.

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