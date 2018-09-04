Купальный сезон продлили в Курской области

Администрациям муниципальных образований Курской области направлены рекомендации о продлении купального сезона. Места массового отдыха людей у водоемов будут работать дольше.

Продление купального сезона связано с благоприятной погодой. В ближайшее время в Курской области будет сухо и тепло. Согласно прогнозам, температура воздуха будет превышать климатическую норму, сообщает «Курская правда».

Из-за жары жители Курской области продолжают посещать пляжи. Чтобы сократить риск происшествий на воде, властям муниципалитетов рекомендовано продлить официальную работу мест массового отдыха до 15 сентября. Сотрудники полиции продолжат рейды по пляжам для выявления нарушителей.

Об аномальной жаре также сообщают синоптики в Липецкой области. Температура воздуха на 6–7 градусов превышает климатическую норму.