Женщина погибла после наезда иномарки в Красноярске

В Красноярске на правобережье иномарка сбила женщину 1964 года рождения. От полученных травм пешеход погибла.

По информации ГИБДД, авария произошла в понедельник, 3 сентября, около 21:50 на улице 60 лет Октября. Автомобиль Honda Logo под управлением 24-летнего мужчины сбил женщину 1964 года рождения. Отмечается, что наезд произошел в трех метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина погибла на месте от полученных травм. Водитель прошел освидетельствование, которое не выявило наличия алкоголя. Обстоятельства аварии устанавливаются.

28 августа трагический случай произошел с 43-летним жителем Хабаровска. Мужчину сбил нетрезвый водитель, после чего его переехал еще один автомобиль. Пешеход от полученных травм погиб.