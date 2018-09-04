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Ущерб от засухи в двух районах Иркутской области превысил 18 млн рублей

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В Боханском и Усольском районах Иркутской области во время засухи пострадало более 3 тыс. га посевов зерновых и кормовых культур. Потери оценили в более чем 18 млн рублей. Об этом на пресс-конференции 3 сентября рассказал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

По словам министра, Минсельхоз планирует направить пакет документов в федеральное ведомство для предоставления компенсации ущерба пострадавшим от засухи хозяйствам. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в пострадавших районах 27 августа после гибели и повреждения посевов. Тогда от засухи пострадали шесть хозяйств.

Отменили режим ЧС на территории Боханского и Усольского районов 31 августа. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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