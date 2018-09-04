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Жителям Коми разрешат свободно собирать валежник

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Депутаты Госсовета Коми в конце сентября намерены внести изменения в региональный закон «О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми». Таким образом, республиканское законодательство будет приведено в соответствие с федеральным.

В апреле 2018 года Госдума РФ приняла закон, который разрешает гражданам собирать валежник для собственных нужд. Он вступит в силу с 1 января 2019 года. Соответствующие поправки внесены в Лесной кодекс.

Теперь поправки должны быть внесены и в республиканское законодательство, и только после этого жители Коми смогут беспрепятственно собирать в лесу поваленные деревья и сухие ветки.

По словам главы республиканского природного комитета Василия Смалия, которые приводит ИА «Комиинформ», без официального разрешения сейчас жителям валежник собирать нельзя. За это предусмотрен штраф, как и за самовольную заготовку древесины.

После того как поправки примут на уровне республики, будет разработан порядок сбора валежника.

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