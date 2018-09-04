Убившему пенсионерку и трех ее внуков на Кубани дали пожизненный срок

Краснодарский краевой суд вынес приговор убившему четырех человек мужчине в столице Кубани. Жертвами стали 66-летняя женщина, 12-летний мальчик, 9-летняя и 7-летняя девочки. Суд приговорил убийцу к пожизненному сроку. Также, за подстрекательство и пособничество в убийствах была осуждена его мать. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, осужденные мать и сын жили по соседству со своими жертвами и часто конфликтовали друг с другом из-за личных неприязненных отношений и судебных разбирательств из-за размещения дома. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

При этом мать сообщала своему сыну ложные сведения о соседях, побуждала следить за ними, всячески настраивая его против них. Фактически женщина подталкивала своего сына на убийство. Также она в течение нескольких лет следила за соседями, собирала о них информацию, производила скрытую видеосъемку.

Жестокое убийство произошло 28 июля 2016 года. Мужчина вооружился топором и кинжалом, затем пробрался в дом соседей и нанес множественные удары пожилой женщине и трем ее внукам. От полученных травм они погибли на месте. Во время совершения преступления его мать включила музыкальный центр, который стоял во дворе, на полную мощность, чтобы заглушить крики из соседнего дома. Затем она помогла ему скрыть следы преступления.

Убийца был задержан 30 июля 2016 в одном из домов в поселке Мирный Северского района. 3 сентября 2018 года Краснодарский краевой суд признал мужчину виновным и приговорил его к пожизненному заключению. Также он должен будет выплатить пострадавшей стороне 12 млн рублей. Его мать приговорена к 15 годам лишения свободы и выплате в размере 8 млн рублей.