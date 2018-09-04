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Первый за 16 лет случай кори выявлен в Нижнем Тагиле

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Впервые с 2002 года житель Нижнего Тагила заразился корью. 44-летний мужчина заболел после поездки в Киев.

По данным медиков, пациент находился на отдыхе в конце июля и начале августа. Признаки заболевания проявились через неделю после возвращения домой. Врачи диагностировали корь. Об этом пишет TagilCity.ru со ссылкой на ИА «Все новости».

В течение трех суток после выявления кори врачи привили 120 человек, с которыми контактировал мужчина. Наблюдение за пациентом продолжится в течение 21 дня.

Ранее сообщалось, что в Волгограде выявлено шесть случаев заболевания корью с начала года. В трех случаях болезнь выявлена у полицейских.

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