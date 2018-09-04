Трамп призвал власти Сирии и их союзников отказаться от силовой операции в Идлибе

Президент США Дональд Трамп призвал власти Сирии, а также Россию и Иран отказаться от проведения силовой операции в провинции Идлиб на северо-западе арабской республики, где большую часть территории контролируют боевики. По словам американского лидера, атака на этот район может иметь серьезные последствия для страны в целом.

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!» — написал президент США в Twitter.

Так, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко рассказал, что, несмотря на установленный режим прекращения огня, количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, не уменьшается.

2 сентября глава сирийского МИДа Валид Муаллем заявил, что угрозы Соединенных Штатов о нанесении удара под надуманными предлогами не повлияют на планы правительственной армии по освобождению Идлиба от террористов. По его словам, высказывания Вашингтона о намерении Дамаска применить химоружие в этой провинции необходимы американской стороне для оправдания возможной атаки.

О том, что режим прекращения боевых действий в Идлибе нарушается с завидной регулярностью, заявил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что оттуда боевики запускали беспилотники, которые пытались атаковать военных РФ на базе Хмеймим, а также совершали набеги на позиции армии Асада.

«Терпеть такое положение бесконечно невозможно, мы сейчас предпринимаем активные усилия вместе с турецкими коллегами, сирийским правительством, иранцами как участниками астанинского формата, чтобы на земле размежевать нормальных оппозиционеров от террористов», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

В конце августа официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что в ближайшее время возможна инсценировка применения химоружия в Сирии. По его словам, сразу после провокации «ряженые спасатели «Белых касок» намерены снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ. 29 августа в Госдепе пообещали ответить в случае применения химического оружия в Сирии.

В настоящее время сирийская провинция Идлиб включена в зону деэскалации, за которую отвечает Турция. Наносить авиаудары по этому району сирийская армия не может.