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Япония заявила протест России из-за мероприятий на Курилах

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Япония выразила России протест по дипломатическим каналам в связи с мероприятиями, приуроченными к годовщине окончания Второй мировой войны на Южных Курилах. Об этом генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции.

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Действия Москвы не совпадают с позицией Японии по «северным территориям» (так в стране называют четыре острова Курильской гряды), отметил Суга. Он назвал их неприемлемыми и сказал, что протест передан 3 сентября сообщает «РИА Новости».

2 сентября издание Sakhalin Info написало, что в селах Малокурильское и Крабозаводское (остров Шикотан) и городе Южно-Курильске (Кунашир) прошли торжественные митинги, посвященные Дню окончания Второй мировой войны. В рамках мероприятий была в том числе устроена реконструкция высадки советского морского десанта и взятия в плен японских военных. Кроме того, участников митинга приветствовали военные корабли.

СССР и Япония не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны по сей день. Токио, ссылаясь на договор 1855 года, претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и требует их возврата. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам войны, а  суверенитет России как преемницы Советского Союза над этими территориями оформлен по законам международного права и сомнению не подлежит.

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