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В Госдуме оценили масштаб проблемы с банкоматами

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Масштаб проблемы с банкоматами, которые отказываются принимать купюры в 5 тыс. рублей, минимален, она могла затронуть менее 1% устройств. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Так он прокомментировал распространенную СМИ информацию о том, что производитель банкоматов — американская компания NCR — сообщила о массовом вбросе в России фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. В связи с этим многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать эти купюры в уязвимые устройства.

«Я думаю, что масштаб небольшой, касается тех банкоматов, которые не имеют средства определения фальшивок высокого качества», — приводит слова Аксакова «РИА Новости».

Он выразил надежду, что в ближайшее время с этой проблемой разберутся. 

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