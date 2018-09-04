В Госдуме оценили масштаб проблемы с банкоматами

Масштаб проблемы с банкоматами, которые отказываются принимать купюры в 5 тыс. рублей, минимален, она могла затронуть менее 1% устройств. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Так он прокомментировал распространенную СМИ информацию о том, что производитель банкоматов — американская компания NCR — сообщила о массовом вбросе в России фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. В связи с этим многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать эти купюры в уязвимые устройства.

«Я думаю, что масштаб небольшой, касается тех банкоматов, которые не имеют средства определения фальшивок высокого качества», — приводит слова Аксакова «РИА Новости».

Он выразил надежду, что в ближайшее время с этой проблемой разберутся.