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Первая родившаяся в Приморье зебра умерла от пневмонии

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Фото: Instagram/zoopark_vl
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Первый родившийся на Дальнем Востоке детеныш зебры скончался от пневмонии. Об этом сообщают представители приморского зоопарка «Садгород» во Владивостоке.

«У нас печальная новость. Сегодня ночью умерла малышка зебра. Вскрытие показало пневмонию… Для нас это невосполнимая потеря», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте учреждения в Instagram.

Маленькая зебра Александра родилась у самки по кличке Зоя в июле 2018 года. Она находилась с мамой в открытом вольере и почти не отходила от нее.

Ранее в ЮАР турист спас антилопу импалу, упавшую в грязевую яму в национальном парке Крюгера.

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