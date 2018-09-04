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В Футбольном союзе Германии прокомментировали фото игроков с Эрдоганом

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Фото: twitter.com/Indy Football
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В Футбольном союзе Германии (DFB) прокомментировали скандал с фотографией, на которой члены сборной ФРГ запечатлены с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Снимок стал поводом для ухода одного из игроков.

Глава организации Райнхард Гриндель отметил, что союз выступает за уважение, терпимость, честную игру, свободу слова и свободу прессы, которые якобы не совпадают с интересами турецкого лидера.

«Эта фотография с Эрдоганом расстраивает наших поклонников, потому что президент Турции не поддерживает эти ценности», — приводит слова функционера «Газета.ру».

В мае в ходе рабочего визита в Лондон президент Турции встретился с полузащитником сборной Германии и «Арсенала» Месутом Озилом, а также игроком «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом. Фотографии встречи вызвали волну возмущения в ФРГ. Политики заявляли, что таким образом футболисты поставили под сомнение их верность демократическим ценностям.

22 июля Озил объявил о своем решении покинуть немецкую сборную. По его словам, власти Германии пытались использовать его турецкое происхождение в качестве инструмента политической пропаганды.

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