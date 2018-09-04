Прямой эфир

Сезон утиной охоты открылся в Новосибирской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирской области отрылся охотничий сезон. Добывать гусей и уток на местные озера вышли около 100 тыс. жителей.

На водоплавающую и боровую дичь можно будет охотиться до 15 ноября, на тетерева - до 31 декабря, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Охота на глухаря разрешена на 1 месяц позже начала охотничьего сезона, то есть только с 1 октября.

В свою очередь, порталу vn.ru в ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» уточнили, что штрафы в 4 тыс. рублей грозят тем, кто нарушит количество разрешенных к отстрелу птиц. По 700 рублей придется заплатить за каждую убитую лишнюю утку, а за каждого лишнего гуся – по 1,5 тыс. рублей.

Инспекторы подсчитали, что в среднем за осеннюю охоту поголовье птиц снижается примерно на 20%. Однако для популяции это некритично.

С 25 августа сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками был открыт в Тверской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франции мясники и охотники угрозами сорвали веганский фестиваль
Ученые засняли охоту пингвинов от первого лица

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017