Сезон утиной охоты открылся в Новосибирской области

В Новосибирской области отрылся охотничий сезон. Добывать гусей и уток на местные озера вышли около 100 тыс. жителей.

На водоплавающую и боровую дичь можно будет охотиться до 15 ноября, на тетерева - до 31 декабря, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Охота на глухаря разрешена на 1 месяц позже начала охотничьего сезона, то есть только с 1 октября.

В свою очередь, порталу vn.ru в ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» уточнили, что штрафы в 4 тыс. рублей грозят тем, кто нарушит количество разрешенных к отстрелу птиц. По 700 рублей придется заплатить за каждую убитую лишнюю утку, а за каждого лишнего гуся – по 1,5 тыс. рублей.

Инспекторы подсчитали, что в среднем за осеннюю охоту поголовье птиц снижается примерно на 20%. Однако для популяции это некритично.

С 25 августа сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками был открыт в Тверской области.