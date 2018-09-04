Школы и детсады Саратова остались на сутки без воды

Масштабное отключение холодной воды ожидает жителей Саратова. От водоснабжения уже отключены 22 тыс. жителей города. Причина – реконструкция магистрального водовода по улице Чернышевского.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», водоснабжение прекращено в трех районах Саратова: Волжском, Октябрьском и Заводском. Все работы планируется завершить лишь утром 5 сентября.

В зону отключения, кроме жилых домов, попали 10 детских садов, восемь школ, четыре колледжа, 13 медучреждений, три музея, здание областной прокуратуры, Свято-Троицкий кафедральный собор и лютеранская церковь, а также несколько предприятий. Власти Саратова обещают организовать подвоз чистой воды.

В конце августа 14 населенных пунктов в Астраханской области остались без холодного водоснабжения. Причина – авария на насосной станции. Из-за нее воды были лишены более 43 тыс. человек.