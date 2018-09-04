Великобритания и Ирландия хотят провести совместный ЧМ по футболу

Великобритания и Ирландия могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году. Таким образом, Футбольная ассоциация Англии (FA) рассчитывает увеличить шансы на победу при выборе принимающей стороны мундиаля.

Как пишет Daily Mail, данный вариант находится пока на стадии рассмотрения. При этом издание отмечает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не сможет предоставить всем участникам с британских островов (Великобритания, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия) путевки на турнир без квалификации.

22 августа сообщалось, что УЕФА планирует ввести систему видеоповторов (VAR), начиная с четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов сезона-2018/19.