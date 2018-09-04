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Этнофестиваль «Вселенная кочевников» открывается в Бишкеке

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Международный этнофестиваль «Вселенная кочевников» проходит в эти дни в Бишкеке. Основные мероприятия развернутся в этногородке «Кырчын».

Там выступят коллективы Башкирской государственной филармонии имени Ахметова, в том числе популярная этно-рок-группа «Аргымак». Артисты представят программу в номинации «этнохит».

Как поясняет ИА «Башинформ», «этнохит» предполагает исполнение народной инструментальной музыки, которая отражает культуру и историю народа страны-участницы. Для участия приглашаются фольклорно-этнографические ансамбли, исполнители инструментальной музыки и эстрадной песни.

«Вселенная кочевников» продлится до 7 сентября в урочище Кырчын на территории села Бостери. Этно-фестиваль проходит параллельно с III Всемирными играми кочевников. Они открылись в минувшее воскресенье на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии. В турнире участвуют более 2 тыс. атлетов из более 80 стран мира.

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