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Автомобиль ушел под землю в центре Барнаула

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В центре Барнаула под автомобилем провалился асфальт. Это произошло у стадиона «Динамо». Машина свалилась в яму правым передним колесом.

Фото пострадавшей Toyota Vista появилось в городской группе «Инцидент Барнаул» в одной из соцсетей. Судя по снимкам, дорожное покрытие просело возле канализационного люка. Судя по комментариям под фотографией, под асфальтом песок и вода.

Как отмечает altapress.ru, это не первый подобный инцидент в Барнауле в текущем году. Так, накануне, 3 сентября, большая яма образовалась на пересечении улиц Антона Петрова и Текстильщиков. В нее провалился дорожный знак, а часть гаража нависла над пропастью. Кроме того, в конце августа провал был зафиксирован на только что отремонтированной центральной аллее города.

В начале июня на юго-западе Москвы в яму провалился автомобиль. Причиной проседания грунта стал размыв почвы после сильного дождя.

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