Звезда «Полицейской академии» анонсировал выход новой серии комедии

Американский актер и режиссер Стив Гуттенберг, исполнивший одну из главных ролей в серии фильмов «Полицейская академия», сообщил о скором выходе новой части комедии.

«Новая «Полицейская академия» на подходе, пока без деталей», — написал Гуттенберг в Twitter.

Adam , the next Police Academy is coming, no details yet, but it is in a gift bag being readied! https://t.co/HxzdmqS6WP