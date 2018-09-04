Звезда «Полицейской академии» анонсировал выход новой серии комедии

Американский актер и режиссер Стив Гуттенберг, исполнивший одну из главных ролей в серии фильмов «Полицейская академия», сообщил о скором выходе новой части комедии.

«Новая «Полицейская академия» на подходе, пока без деталей», — написал Гуттенберг в Twitter.

Adam , the next Police Academy is coming, no details yet, but it is in a gift bag being readied! https://t.co/HxzdmqS6WP — Steve Guttenberg (@SteveGuttbuck) 3 сентября 2018 г.

Так актер прокомментировал надежды пользователей на то, что он работает над новой серией фильма.

Как отмечает «Газета.ру», в начале 2010 года студия New Line сообщила о намерении снять ремейк «Полицейской академии». Позже стало известно, что съемками нового фильма займется режиссер Скотт Забилски.