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Звезда «Полицейской академии» анонсировал выход новой серии комедии

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Фото: Global Look Press
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Американский актер и режиссер Стив Гуттенберг, исполнивший одну из главных ролей в серии фильмов «Полицейская академия», сообщил о скором выходе новой части комедии.

«Новая «Полицейская академия» на подходе, пока без деталей», — написал Гуттенберг в Twitter.

Так актер прокомментировал надежды пользователей на то, что он работает над новой серией фильма.

Как отмечает «Газета.ру», в начале 2010 года студия New Line сообщила о намерении снять ремейк «Полицейской академии». Позже стало известно, что съемками нового фильма займется режиссер Скотт Забилски.

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