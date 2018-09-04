СМИ узнали об отказе некоторых банкоматов принимать купюры в 5000 рублей

Производитель популярных банкоматов — американская компания NCR — сообщила о массовом вбросе в России фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. рублей. Информацию об этом распространила в понедельник, 3 сентября, газета «Ведомости».

Отмечается, что наиболее уязвимы банкоматы с устаревшей системой распознавания купюр.

«Перенастройка программного обеспечения требует времени, а до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты», — отмечает издание.

В то же время в крупных банках заверили журналистов, что их системы не пропустят фальшивок.

В июле стало известно, что за первые шесть месяцев 2018 года Центробанк выявил 67,8 млн фальшивых рублей, что на 13,2 млн меньше, чем в прошлом году.