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Облачно будет в Москве 4 сентября

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Облачная погода ожидается в Москве во вторник, 4 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха поднимется до плюс 22–24 градусов. Осадков и усиления порывов ветра не ожидается.

Ночью столбики термометров покажут до плюс 12–14 градусов, также без осадков.

В Подмосковье днем воздух прогреется до плюс 20–25 градусов, местами возможен небольшой дождь. Ночью похолодает до плюс 9–14, без осадков.

До конца текущей недели в столице температура воздуха будет выше климатической нормы, а значит, сохранится теплая погода. Ночи же будут по-осеннему прохладными.

Прошедшее лето синоптики уже назвали одним из самых теплых в истории метеонаблюдений.

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