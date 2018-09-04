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В Хабаровске женщина пыталась сбыть почти 10 кг героина

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Хабаровчанку, пытавшуюся продать около 10 кг героина в торговом центре, арестовали. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Злоумышленница помещена в СИЗО Хабаровска.

«Установлено, что хабаровчанка приобрела и хранила по месту своего жительства в с. Мирное с целью последующего сбыта около 10 кг наркотического вещества — диацетилморфин (героин), что составляет особо крупный размер», — говорится в сообщении на сайте.

Партия наркотиков стоимостью в 20 млн рублей изъята управлением ФСБ по региону.

29 августа стало известно, что прятавшую в варежки наркотик тверскую пенсионерку ждет суд. Пожилая женщина приобрела 3,84 г наркотика, после чего приехала к зданию вокзала на встречу с потенциальным покупателем.

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