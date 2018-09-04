Прямой эфир

Пушков раскритиковал политику «смены режимов» на примере Ливии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал политику «смены режимов» на примере Ливии, заметив, что некогда благополучная страна не может вырваться из хаоса.

В Ливии установилось двоевластие: в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи — Правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.

Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которая борется с исламистами.

В августе этого года представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари попросил президента России Владимира Путина вмешаться в разрешение кризиса в стране.

1 сентября международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи закрылся из-за столкновений противоборствующих вооруженных групп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ливии попросили Путина вмешаться в разрешение кризиса в стране
Ливия после Каддафи превратилась в инкубатор для террористов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017