Пушков раскритиковал политику «смены режимов» на примере Ливии
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал политику «смены режимов» на примере Ливии, заметив, что некогда благополучная страна не может вырваться из хаоса.
В Ливии установилось двоевластие: в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи — Правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.
Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которая борется с исламистами.
В августе этого года представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари попросил президента России Владимира Путина вмешаться в разрешение кризиса в стране.
1 сентября международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи закрылся из-за столкновений противоборствующих вооруженных групп.