Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал политику «смены режимов» на примере Ливии, заметив, что некогда благополучная страна не может вырваться из хаоса.

Через 7 лет после войны НАТО против Ливии в Триполи вновь стрельба с применением тяжелого оружия. Некогда стабильная страна с приличным уровнем жизни для арабского мира никак не выберется из хаоса. Наглядное пособие по последствиям политики «смены режимов». Катастрофа в действии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 3, 2018

В Ливии установилось двоевластие: в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи — Правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.

Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которая борется с исламистами.

В августе этого года представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари попросил президента России Владимира Путина вмешаться в разрешение кризиса в стране.

1 сентября международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи закрылся из-за столкновений противоборствующих вооруженных групп.